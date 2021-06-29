台北市1名水果攤商的妻子小芳（化名）因夫妻感情不合，2014年大吵後即離家毫無音訊，她在隔年被丈夫撞見與1名北市某警官相約至基隆吃肉羹，丈夫一狀告上法院，但小芳解釋2人僅朋友關係，當天是第1次相約吃飯，法院最後認定丈夫敗訴；但該丈夫之後改控訴對方拿警詢筆錄作證據，有洩密嫌疑，仍遭檢方不起訴處分。

判決書指出，小芳與丈夫在2014年發生大吵，之後她便撂狠話「我有警官當靠山！」便離家1年多音訊全無；她在2015年6月某日與1名黃姓警官在基隆吃知名肉羹攤時，不巧被丈夫撞見，丈夫懷疑他出軌，向該警官控告侵害配偶權，並求償170萬元。

不過小芳在法庭上否認婚外情，她說平時遭丈夫精神虐待才選擇離家，搬到基隆與女兒同住，她與丈夫一起賣蔬果時就已認識該警官，事發當天是她與對方第一次相約吃飯，並無感情因素，只是邀對方到基隆玩樂、吃美食，法院參酌證詞後判斷2人無逾越朋友關係，判該警官免賠償。

但該丈夫另外提出該警官在訴訟期間，竟拿出警詢筆錄作為證據，認為有洩密嫌疑，但檢方認為警詢筆錄無論是該警官或其律師，都是收受該份筆錄的接收者，而非洩漏者，不符合洩密罪構成要件；此外，該筆錄是被用於法庭攻防，無關洩密，因此認定黃男的罪證不足，不起訴處分。