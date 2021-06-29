國內三級警戒延長，新北市三峽區滿月圓森林遊樂區已封園1個多月。新竹林區管理處指出，疫情間人車減少，臺灣紫嘯鶇、藍腹鷴等特有種鳥類都出現在園內，目前園方已觀察到超過80筆的野生動物活動紀錄。

滿月圓森林遊樂區配合三級警戒休園至7月12日，林管處在園內架設紅外線自動相機，觀察動物活動，卻意外發現原本不會現蹤的動物都跑出來活動。林管處育樂課長周以哲表示，食蟹獴、山羌、鼬獾、臺灣獼猴通通都跑出來覓食，數量相當多，園區團隊這1個多月來經常看到牠們的足跡。

周以哲表示，除了哺乳類動物外，臺灣紫嘯鶇、藍腹鷴、臺灣竹雞等平常不常見的特有種鳥類竟然現身在步道，就連青蛇、黑冠麻鷺也都大方現身，而園內5、6月時正值蝴蝶季，原本規畫多個梯次活動，但因疫情中斷，不過人潮減少後反而帶來另一種奇景，令許多工作人員又驚又喜。

林管處表示，民眾雖然不能入園欣賞動物，但管理處已在iNaturalist公民科學平台開設「滿月圓國家森林遊樂區」專案，園內工作人員會將滿月圓拍攝到的生物照片上傳，民眾可在線上與志工一同觀察紀錄，或是將先前觀察到的動物照片上傳，一起建構生物資源資料庫。