台中市「清水科技產業園區」開發案，建設公司原預計29日下午召開環境影響評估法擬召開公開會，自救會質疑目前為疫情三級警戒期間，憂心恐造成群聚破口。環保局今日發文知會該開發單位，該開發單位已表示，下午公開會議將延期舉行，後續改採線上辦理。

自救會表示，目前正值疫情嚴峻期間，建設公司一意孤行堅持在29日下午召開環評說明會，同時質疑三級警戒期間，市府相關單位竟只能建議廠商不要辦，卻沒有強制力。

環保局表示，適逢疫情三級警戒期間，為避免群聚，環保局今天即發文知會該開發單位，應符合中央流行疫情指揮中心公告的因應事項規範，若無法符合，應延期召開或線上辦理。清水產業園區開發單位已表示，下午公開會議將延期舉行，後續改採線上辦理。

環保局說明，清水科技產業園區位於台中市清水區臨海段109地號等23筆土地，申請使用面積約27.9公頃，符合環境響評估法所稱的「園區」及規模，依法應實施環境影響評估，並於作成環境影響說明書前，依「開發行為環境影響評估作業準則第15條」規定，刊登環說書主要章節內容並舉行公開會議，以蒐集民眾、團體及機關意見回應納入環說書中，供後續目的事業主管機關經發局釐清爭點及送環保局審查。

由於此案尚未進入環評實質審查，開發單位召開的公開會議若已符合相關公開及會議訊息告知規定，環保局無法要求停辦，但因適逢疫情三級警戒，仍提醒開發單位應落實防疫規定，降低疫情風險。