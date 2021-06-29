經濟強力復甦，推升通貨膨脹數據攀高，引發市場對於金融市場崩潰的擔憂，有分析師就指出，當全球緊縮寬鬆貨幣政策，將造成美股出現高達10%的回檔，同時連比特幣都逃不過暴跌危機，恐會重挫60%，從3.4萬美元摔至1.2萬美元。

美媒Marketwatch報導，股市持續走高，虛擬貨幣價格不斷上漲，金融市場熱絡，但危機恐怕就是在此時被人們忽略，投資銀行Stifel股票交易部門分析師Barry Bannister與Thomas R. Carroll表示，「從現在到10月底，標普500指數可能會出現高達10%的回調，下跌至3800點左右，而比特幣則可能從目前的3.4萬美元左右跌至1.2萬美元。」

兩人也提到，金融市場將在下半年出現修正，這也是近期牛市後的正常反彈，尤其回檔將在全球貨幣政策緊縮的狀況下發生，這會導致股市出現本益比迅速降低、金融市場流通性下滑的不利結果。

此外，若全球金融流動性趨緩加上美元走強，比特幣將會走跌，Barry Bannister說：「如果全球貨幣供應量下降，比特幣也會從3.4萬美元左右降至1.2萬美元，與我們的預期相似。」。

事實上，聯準會有意在2023提前年升息的消息傳出後，不少專家都建議可以買入防禦型的股票以對抗通膨衝擊，Barry Bannister就點出，食品、公共事業、家居服務及電信服務等值得關注，但要避免容易受通膨影響的銀行、半導體、保險及房地產等產業的股票。