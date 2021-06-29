國民黨高雄市議員黃紹庭今（29）日指出，根據彭博社最新公布今年6月「全球防疫韌性」排名，台灣防疫表現從5月的第15名 ，直接慘掉到44名，是所有53個國家中跌幅最大者。他狠酸，外媒更點出民進黨執政「不能說的真相」，台灣從超前部署，落得被遠遠超前窘境。

「國外解封ING，台灣封城ING！」黃紹庭表示，彭博社直接在文中點出，台灣的防疫問題出在最近5月中所爆發的本土疫情，與疫苗施打速度過慢這兩大因素。

而據彭博社公布的疫苗施打進度，台灣的施打率為4％，遠遠落後其他「亞洲四小龍」，像是新加坡44.1％、香港23.3％及韓國19.2％，就連東南亞的泰國與印尼都超越台灣。

黃紹庭指出，全球防疫進程將經由疫苗注射控制疫情，並一步一步地朝向：去除口罩、解除封鎖，開放邊界與經濟復甦的方向在邁進，但曾經號稱是「防疫模範生」「Taiwan can help」的我們，到了今年全球新冠變種病毒肆虐，政府防疫未能即時因應。

他批，政府未於國門前進行入境全面普篩，加上「3＋11」破口及「諾富特事件」等嚴重管理不當，造成了英國變種病毒的大爆發，全國陷入「類封城」困境，人民苦不堪言，而類似的邊境管理疏失，最近又造成了印度Delta病毒株正式進入台灣社區的群聚感染，疫情雪上加霜。

他指出，台灣曾經是全世界最早可以取得BNT疫苗的國家之一，但在執政者「政治防疫」意識型態作祟之下，台灣失去了與以色列、新加坡最早施打疫苗的機會，奉勸執政者能夠停止毫無意義的內宣、鬥爭及造神，好好地回歸防疫工作，及疫苗採購的本質及專業上，台灣才能迎頭趕上，重新站回世界舞台。