大陸女團3unShine有「最醜女團」的封號，3名團員Cindy、Abby、Dora遭網友酸長相零分，因此聲名大噪，近年來其中一名團員Cindy瘦身有成，也越來越有自信，日前她在微博曬出近照，女大十八變的模樣頓時掀起熱議，「Cindy瘦了」關鍵字還火速衝上微博熱搜第一名。

Cindy日前在微博曬出2張辣照並表示，「今天終於收到姐妹給我拍的照片，拆盲盒一樣的驚喜」，只見照片中Cindy身穿藍色小可愛背心，大方露出螞蟻腰和纖細手臂，還性感鎖骨都出來見客，圓臉更是消瘦不少，厭世臉再畫上歐美妝容，看起來就是十足的時尚辣妹，

Cindy瘦身有成，變得越來越漂亮。（圖/翻攝自Cindy微博）

這系列照片曝光後，立刻在微博掀起熱議，網友們紛紛驚呼，「時尚品味和妝容改變都有很大的進步！！真的是時尚辣妹！」、「她真的好努力，很適合她」、「她真的很勵志，我記得當初都是嘲諷她的」、「救命啊也太棒了吧」、「媽呀都認不出來」，網友們對Cindy大大改觀。

不少網友都肯定Cindy的努力。（圖/翻攝自Cindy微博）

其實Cindy一直都十分努力，2018年和其他2名團員從老東家出走後，接演了翻拍日劇的大陸網劇，由3人擔任女主角，Cindy還和男星區天瑞配對，當時消息一出也立刻登上熱搜，不少網友都調侃「心疼男主」、「男主角受了什麼罪嗎」、「聽說有吻戲，囚(求)男主角的心理陰影」。