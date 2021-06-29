摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟指出，伺服器強勁動能加上規格升級加速，大大有利散熱解決方案製造商2021～2022年營收成長性，在台系散熱族群中最看好奇鋐（3017），將推測合理股價由77元升至98元，給予「優於大盤」投資評等。

下半年在升級Whitley平台的帶動下，摩根士丹利發現，伺服器中的散熱解決方案升級速度更快，來自Whitley架構伺服器對散熱解決方案廠商的營收貢獻度，將從上半年的小於10％，倍增至下半年的20％以上。同時，在Whitley平台上散熱模組單位售價成長15～20％，因此，相關企業的產品單位售價也會隨之上升。

大摩看好伺服器下半年出貨動能，將推升散熱製造商的營運成長性，評估奇鋐伺服器相關營收2021年可望大增46％，雙鴻為年增17％，建準則是年成長15～20％。

不過，摩根士丹利也提醒，NB出貨狀況有一些不確定性，可能是散熱族群的變數之一，因而較看好有20％以上營收來自伺服器貢獻、NB占比又較低的奇鋐。