台北新板希爾頓酒店今（29)日宣布，館內因疫情停業的中西餐廳即日起重啟營運，並鎖定北漂族、WFH異地辦公上班族與周邊家庭客同步推出外賣食飲，全面搶攻宅食經濟商機。

台北新板希爾頓酒店「青雅」中餐廳推出招牌港式油雞雙拼料理的獨享餐盒，外賣自取價180元，四人分享合菜共有二套菜單，七道菜1980元。半自助餐廳「悅．市集」推出雙人餐880元、四人饗宴3080元以及周末居家必備的餐酒搭配「雙人小微醺」，1280元含紅、白酒二擇一，疫情之下也要好好享受日常，近年共享公寓、共居生活已成為許多外地來到台北工作的上班族「家」的代名詞，WFH也讓這些暫時回不了家鄉的北漂族們，對「台北的家」關係變得更緊密!青雅「四人分享合菜」集結所有暢銷的單點菜色，每套1980元的合菜懶人包，貼心設計了二套菜單提供挑選，共七道菜，主攻四人的小家庭，外帶回家、一起分享最開心。

此外，青雅也推出出三款超值的餐盒外賣，均一價每盒180元：「港式油雞雙拼」、「醬燒豬五花」以及「養生蔬食」，不管是異地辦公，還是留勤辦公室，現在都能以百元價，安心享用高質量的餐食！悅．市集則把熱銷產品「BBQ烤豬肋排」放進菜單內，分別提供雙人880元與四人1680元 的選擇，另有「2kg肋眼牛排」主菜的四人精選套餐3080元，內含燻鮭魚生菜沙拉、洋蔥湯、奶油洋芋泥與手作麵包。