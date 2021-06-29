歐盟會員國周一正式批准一項法律，讓歐盟的溫室氣體排放目標有了法律約束力。歐盟官員也正在制定大規模的政策方案，以對抗氣候變遷。

今年四月，歐洲議會和歐盟會員國就氣候法達成協議，歐盟將降低碳排，到2030年將較1990年水準減少55%，到2050年則完全消除溫室氣體排放。

27個會員國在周一通過該法律，保加利亞則投棄權票。政府發言人表示，最後的協議沒有反映保加利亞的國家立場。

去年12月，歐盟各國領導人簽署了2030年減排目標，而這些目標適用於歐盟的總體排放，並不是對每個國家的約束性要求。通過的該項法律旨在將氣候問題作為歐盟所有決策的核心，確保未來監管支援減排目標。

歐盟執委會將於7月14日啟動這一升級，屆時將提出十多項政策，以重塑工業、能源、交通和住房，以減少二氧化碳排放。

氣候法還要求布魯塞爾成立一個獨立專家機構，為氣候政策提供建議。