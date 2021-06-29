工業電腦大廠研華(2395)2021年營運成長短期雖受缺料逆風干擾，但法人仍看好市場需求復甦及長期發展後市，使股價在5月中下探303.5元波段低點後穩步回升。今（29）日開高後持穩盤上漲逾1％，最高上漲2.07％至345元，領漲工業電腦族群、登1個半月高點。

研華5月自結合併營收44.87億元，月減4.02％、年減0.36％，累計前5月合併營收223.24億元、仍年增達10.69％，續創同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利19.13億元，季增達12.25％、年增達47.76％，每股盈餘（EPS）2.48元，雙創同期新高。

研華先前預期，第二季合併營收將落於至4.8～5億美元（約新台幣135.8～141.5億元），毛利率略降至37～39％區間、營益率略升至16.5～18.5％區間。以此推算，營收將季增3.2～7.5％，但年減3％至年增近1％。

研華指出，第二季受零組件缺料影響最大，致使營收遞延5～10％及採購成本上漲。但5月接單出貨比（B/B Ratio）續升至1.98、前5月累計亦升至1.71，訂單需求維持強勁。預期下半年缺料狀況有機會獲得紓緩，可望帶動整體營運動能逐季轉強。

展望後市，研華董事長劉克振在致股東報告書中表示，雖然受新冠肺炎疫情影響，使去年整體營運表現出現10年來首度微幅衰退，但隨著疫苗施打及AI＋5G持續建設下，對於物聯網產業發展前景仍持樂觀態度。

劉克振指出，研華除致力於第一階段的嵌入式運算平台業務外，亦持續朝軟體加硬體的解決方案推進，除了成立解決方案事業部外、也將有專屬的頂級業務加上全球共創夥伴，一同進行智聯網（AIoT）第二階段與第三階段的解決方案銷售。

劉克振表示，研華藉由套餐式產品配合系統集成（SI）加值，建立產品標準化、產業專業化的全球可複製銷售模式，以創高成長營收及穩定獲利率。公司亦趁疫情之際展開5年願景規畫，設立5大願景，期許研華至2025年成為全球產業物網平台前10大領導企業。