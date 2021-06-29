即將邁入第3季傳統旺季，全球各航商紛紛宣布將加收旺季附加費以及調漲運價，陽明(2609)再次發出通知給客戶，預計從8月1日再度加收從遠東到美國及遠東到加拿大綜合費率上漲附加費(GRI)，每20呎櫃加收900美元，每40呎櫃加收1000美元；至於採IPI及MLB運輸方式的遠東-美國GRI，遠東-加拿大GRI，每20呎櫃加收1800美元，每40呎櫃加收2000美元。

陽明在5月下旬跟客戶告知從7月1日起加收GRI，6月中再次喊出從7月15日再加收GRI，昨天再發函8月1日再度加收GRI，已經連續第三次調漲GRI。

深圳鹽田港5月21日起因應疫情實施防疫措施，到上周才恢復正常，法人估計一個月期間共造成60萬TEU貨櫃囤積，將需時1～2個月能疏通完畢。除了鹽田港本身受到影響，全球航線也受到波及，回顧3月長賜輪事件造成全球塞港、缺櫃情況，加上最新公告美國零售存貨銷售比，仍持續下降至1.07，預期補貨動能將持續推動海運需求，第3季持續調升美東/美西線基本運費機率相當高。