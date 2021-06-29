國發會昨通過「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」可行性評估報告，預計2032年完工，今天（29日）宜蘭縣政府縣務會議時，交通處指銜接處在蘇花改東澳隧道前，考量蘇花安東澳到南澳工程是在2030年完工，盼能2案整合讓銜接工程提早在同一年完工。

交通處長黃志良表示，因蘇花改通車，假日期間造成蘇澳地區塞車，影響蘇澳地區民眾生活，過去雖然有推動國5銜接台9省道，但這方法沒辦法根本解決問題，2019年間邀集地方商討後，希望能銜接蘇花改，同年底高公局啟動可行性評估。

黃志良指出，蘇花改在白米溪橋處受限結構等限制沒辦法拓寬，會從國5穿過九股山，在蘇花改東澳隧道前銜接，總長7公里，總經費178億元；國發會審查後報行政院核定，盼能早日核定，後續高公局啟動環評及綜合規畫作業，預估2032年完工。

不過，黃志良表示，蘇花安東澳到南澳工程交通部公路總局已啟動綜合規畫，已進入期末報告等階段，預計蘇花安是2030年完工，期間會有交通過渡期，因此希望兩案整合同步在2030年完工。

縣長林姿妙表示，感謝行政院與交通部重視宜蘭的交通路網，宜蘭縣塞車情況嚴重，國5銜接蘇花改讓大家有安全回家的路、緩解蘇澳地區交通、提升運輸品質，是縣民期盼的重大工程。