少了里歐納德的快艇，今天在背水一戰中出現兩名奇兵，首節馬可斯莫里斯6投全中攻下13分，第四節雷吉傑克生兩顆三分砲加上單手暴扣砍進8分，當家球星保羅喬治轟下41分，快艇116比102射下太陽成功續命，西區決賽2比3落後。

快艇在人人皆兵的情況下奮勇出擊，馬可斯莫里斯開賽後神勇異常，連續出手6次都沒有落空，單節13分，幫助快艇取得10分領先優勢。

本季猶如蛻變後美麗蝴蝶的太陽，次節由戴文布克、保羅領軍反攻，打完半場落後7分。易籃後雙方展開激烈交手，快艇技高一籌，帶著13分領先優勢來到決勝節。

沒想到第四節太陽趁著保羅喬治在場下休息的時候打出強勢反攻，一度將比數反超。然而，快艇並沒有被打亂陣腳，危急時刻雷吉傑克生挺身而出，兩度在45度角三分線外破網，緊接著又隻身殺入敵軍禁區單手暴扣，個人獨拿8分，幫助快艇再次要回14分領先局面，同時也奠定了勝利基石。

快艇此役保羅喬治手感發燙，20投15中，投籃命中率高達75%，攻下全場最高41分，外加13籃板、6助攻，雖然發生6次失誤，但瑕不掩瑜；另兩位致勝功臣，馬可斯莫里斯貢獻22分，雷吉傑克生挹注23分、5籃板、3助攻，考辛斯15分。

差一步就能在相隔28年之後重返總冠軍行列的太陽，戴文布克31分、4籃板、3助攻，保羅23分、8助攻，麥卡隆強生14分、4籃板，艾頓10分、11籃板。