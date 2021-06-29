47歲港姐冠軍吳綺莉1999年和武打巨星成龍鬧出緋聞，隔年生下「小龍女」吳卓林，近年吳卓林常被爆跟媽媽鬧翻大吵，甚至報警指控母親家暴，後來吳卓林出櫃，並在加拿大與女友Andi結婚。今(29日)港媒報導，吳綺莉疑失控在臉書曬出Andi艷照，文不對題寫下：「感謝您，用人的生命去換取你的得著」，喊感恩每一天，之後又刪文，令人擔心精神狀況。

吳卓林2018年曬出與大她12歲混血女友Andi領結婚證的照片，宣布兩人走入婚姻，當時吳綺莉便對Andi頗有微詞，狠批對方大吳卓林這麼多歲卻不去找工作，原本是幼教老師，卻稱有人群恐懼症不敢工作，痛罵：「是不是要籌錢給她看病？醫院不知道有沒有得治這種恐懼症？」

吳綺莉曬出Andi艷照秒刪。（圖／翻攝自臉書）

去年Andi傳出在社群網站刪掉與吳卓林合影，引來外界狂猜兩人婚變，吳綺莉對此起初不願回應，去年底則轉發經紀人所錄的影片，對方替吳綺莉表示她「已經完成母親此角色的任務」，吳綺莉也說：「一個人就一個人，用心演戲，用心工作」，希望外界放過她們母女，不要再瞎寫，並稱吳卓林跟Andi沒分手，夫妻吵架在所難免，目前吳卓林跟Andi在加拿大過一般人的生活，希望外界少點關注。

吳卓林跟Andi去年傳出婚變。（圖／翻攝自 IG）

然而據《香港01》報導，曾批評Andi好吃懶作的吳綺莉，稍早又在臉書開戰，曬出Andi性感艷照，寫下：「感謝您，用人的生命去換取你的得着（著），感謝您的教導，感謝天父、感恩每一天。」引來外界猜想是否不滿Andi犧牲吳卓林的生命成就自己，但吳綺莉稍後回應只是發洩一下罷了，並秒刪文章，沒解釋發文中的弦外之音是什麼意思。