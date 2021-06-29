據中新經緯用戶端不完全統計，大陸目前已有16地公佈了2020年平均年度薪資情況。在已公佈資料省市中，城鎮非私營單位平均薪資最高的是深圳，達到13萬7310元（人民幣，下同）；其次是江蘇的10萬3621元，這也是江蘇非私營單位平均薪資首次超過10萬元。

從大陸全國來看，非私營單位就業人員年平均薪資為9萬7379元，比上年增加6878元，名義增長7.6％，增速比2019年回落2.2個百分點。扣除價格因素實際成長5.2％。

而私營單位的年平均薪資則為5萬7727元，年增4123元，扣除價格因素實際成長5.3％。此外，四川、山西、湖南城鎮私營單位平均薪資增速均達兩位數，分別為13.5％、11.2％、10.5％。

至於哪些行業工資水平高？根據大陸國家統計局資料顯示，城鎮非私營單位有9個行業的年平均薪資超過10萬元，分別是電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；交通運輸、倉儲和郵政業；資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業；金融業；科學研究和技術服務業；教育；衛生和社會工作；文化、體育和娛樂業；公共管理、社會保障和社會組織等。

此外，在城鎮非私營單位中，IT業的年平均薪資在2016年首次超過金融業，至今連續5年穩居榜首，並在2020年首度超過17萬元。