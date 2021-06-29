一名台灣男子於17日從台灣抵達澳門，發現確診新冠肺炎，並證實感染Delta變種病毒，是澳門第53例確診病例。觀察到大陸這種對Delta變異病毒的防疫方式，讓黃光芹直言，對Delta的認知作戰比台灣嚴格太多了。

依《中時》報導，澳門應變協調中心19日表示，該病患於2020年10月至2021年1月在越南工作，據資料顯示越南亦已存在Delta變異病毒；不過，澳門感染應變協調中心20日指出，經進一步追查，該名男子在今年2月至5月曾在印度工作，但該早前卻僅承認2020年10月至今年1月在越南工作過，經反覆追問後，才承認曾於今年2月至5月到印度工作，期間曾出現流鼻涕等輕微呼吸道症狀。

對澳門公布的此一病例訊息，黃光芹昨（28日）在臉書分享相關新聞報導，也引用專家看法，其中感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民表示，Delta變異株恐怕已經在國內悄悄傳播，建議政府應該進行廣篩；潘建志醫師也早就預判，台灣有人到了澳門，竟被發現曾感染印度株Delta。在台灣尚未有本土確診案例，做出Delta的基因定序，但有可能已經開始悄悄傳播了。

同時，黃光芹也在這篇貼文下分享一張照片，照片中有一海報，寫著「北京率先提高核酸檢測（PCR）次數，入境旅客從機場到21天隔離旅館，一共要做6次核酸檢測，行李也必須做核酸檢測；廈門隔離14天內，除6次核酸，多增加3次抽血檢驗」。大陸抗疫專家鍾南山解釋，Delta毒株載量高，呼出來的氣體毒性大，傳染力強，必須改變過去密集接觸者概念在同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一棟樓，發病前四天，跟這些病人相處的都是密集接觸者。這些大陸防範Delta措施，讓黃光芹認為他們對待Delta的認知作戰，比我們嚴格許多。