安南區果菜市場設立採檢站，今天上午仍有許多民眾到場採檢。(曹婷婷攝)

台南市安南區一家8口家族群聚，由於正值屏東發生印度變異株Delta病毒群聚感染事件，各界關注安南區8人染疫病毒是否為Delta變種病毒，台南市衛生局採檢8人病毒，病毒基因定序今日上午出爐，確認是英國變異株Alpha，排除是Delta。

台南市前天一口氣新增8起新增個案，加上一開始追查不出感染源頭，讓不少台南人都繃緊神經，經過衛生局連日疫調，研判三女婿抗體呈陽性，顯然曾經染疫，研判是家族感染源頭，昨天也立即匡列三女婿相關接觸對象180多人，PCR檢測都是陰性。

針對安南家庭群聚事件，市府除匡列接觸者進行採檢外，再擴大匡列確診者住家同社區篩檢；28日起一連3天設立2處擴大篩檢站，分別於安西自辦重劃區免費公有停車場以及安南果菜市場（花卉市場）針對確診者同鄰里居民、安南區市民提供鼻咽PCR篩檢，首日篩檢1332人，今天上午也於安西自辦重劃區免費公有停車場、安南區果菜市場則提供採檢。

衛生局長許以霖說，針對安南家族群聚感染案，逐層擴大匡列及篩檢，依目前看來，該起家庭群聚案應暫時告一段落。