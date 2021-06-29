金管會因應國際數位監理科技發展，委託集保結算所建置的「票券金融公司數位監理申報機制」已於28日正式上線，提供票券金融公司採API自動化申報、線上驗證資料正確性、串連金融周邊單位顆粒化資料等多項即時智慧化監理功能，帶動台灣數位監理科技發展。

金管會檢查局自去年4月起，即邀集央行金檢處、金管會銀行局等相關局處及金融周邊單位與集保組成工作小組，以自動化、標準化、顆粒化（Granular）及智慧化等方向共同規畫此案，同年8月委託集保建置「數位監理申報系統」與「監理分析入口平台」2大平台。

其中，申報系統運用API技術並導入自動化資料檢核功能，即時驗證資料正確性，增進申報效率及優化申報品質。監理分析入口平台除介接集保票券結算交割、聯徵中心授信及櫃買中心債券等顆粒化資料，並串接金管會檢查局單一申報窗口歷史資料及銀行局共享平台。

集保指出，透過視覺化儀表板技術，主管機關可藉由互動式多維度的監理分析工具，完整呈現監理攸關資訊，以大數據即時管理市場動態，並就重要財務業務風險指標建立即時警示通知，以精確掌握個別票券金融公司風險狀況，提升監理效能。

集保董事長林修銘表示，國際間監理科技發展以大數據為主要核心技術，集保投入大數據研發已超過3年，此案將不同資料源整合至資料倉儲中，並依監理需求以金融科技設計監理分析工具，讓主管機關透過即時、多維度與視覺化分析，以即時管理票券市場運作狀況。

隨著「票券金融公司數位監理申報機制」正式上線，集保將研議導入AI技術，利用監理多元場景，從多維度數據中找出關聯性，讓追蹤金融活動更容易，有效降低潛在風險影響程度，創造監理科技新價值，進而協助主管機關創建完善的金融科技環境。