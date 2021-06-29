根據第一財經引述多位財稅專家分析，為保持宏觀政策連續與穩定性，下半年財政政策將繼續維持「積極」取向，但力道大於上半年，包括地方政府新增債券發行提速，評估約有3兆元（人民幣，下同）債券將在下半年完成發行，為地方補充銀彈，加大基礎設施建設等重大民生專案投資來穩經濟。

此外，超過5500億元減稅降費新政也將持續兌現，以減輕企業等負擔，激發市場活力，同時財政支出力道也將有所加大，達到保民生，落實國家重大戰略任務目的。

大陸國家金融與發展實驗室中國政府債務研究中心執行主任吉富星表示，由於去年受疫情衝擊導致基期分佈等問題，今年經濟增長呈「前高後低」趨勢，預計今年經濟成長率底線是6％，樂觀估計有望超過8％。

但不可忽視是，目前還存在較大不確定性因素，尤其是部分市場主體面臨經營困難、一些地方財政緊平衡矛盾突出、流動性偏緊狀態等。因此財政還需保持適度支出強度，財政政策仍需注重加力提效、更可持續性。