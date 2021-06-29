長榮航空空服員前年發起罷工活動，有機師不支持，其中1名空服員郭芷嫣在LINE群組上揚言要在機師餐飲中「加料」，因而遭解雇。當時有人在網路上聲援，呂姓網友不滿嗆聲「聲妳媽逼」，遭郭女控告妨害名譽，呂男事後發文道歉並賠償1萬5000元和解，獲郭女撤告，台北地檢署29日處分不起訴。

郭芷嫣曾經公開受訪，淚訴被迫要幫外籍乘客擦屁股，當時就引發各界討論，長榮空服員2019年6月間發起罷工活動，郭女得知有機師不支持，在私人LINE群組中揚言要幫機師餐飲「加料」，後來對話流出，郭女雖解釋只是開玩笑，但仍遭長榮解雇。

當時有人聲援郭芷嫣，媒體整理後撰寫成報導，網友再轉貼到PTT八卦版，引發鄉民論戰，呂男2020年2月間在下方推文「聲妳媽逼 草泥嗎」，因而遭郭女提告妨害名譽。呂男後來在PTT上發文道歉，並賠償1萬5000元與郭女和解，郭女因此撤告，呂男今獲不起訴處分。

至於郭女遭長榮解雇一事，郭女向勞動部申請裁決為不當勞動行為，被駁回後進一步提起行政訴訟，台北高等行政法院今年4月判她勝訴。