大陸融360維度28日發佈《一線城市Z世代投資者行為調研報告》，針對「北上廣深」4地生活的部分「95後」族群調查顯示，Z世代首次進入資本市場年齡在18至20歲間的比例超過50％，凸顯更早接觸投資理財，資產配置意識更強，在投資品種上，83.86％的受訪者表示購買過基金，34.49％的受訪者炒過A股，有23.73％的年輕人購買保險。

另據《經濟觀察報》報導，在選擇管道提升「財技」、「財商」方面，大流量平台與社交平台是Z世代投資者的首選。調查顯示超過60％的受訪者會去B站等影音平台學習；超過50％選擇訂閱微信公眾號圖文內容學習。可見這兩種方式已經成為Z世代投資者學習理財內容的最主要途徑。還有超過40％的受訪者通過抖音、快手等短影音平台學習理財知識。

從一線城市Z世代投資者性別來看，女性接觸理財比例高於男性，受訪的Z世代投資族群中，女性占比53.8％、男性占比46.2％。其中女性更傾向保險、銀行理財等穩健投資，男性在A股、港股、美股等股票投資比例則高於女性。