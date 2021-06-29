每次推出新口味都引爆話題的必勝客宣布，運用雲林在地食材打造第三波「台潮辦桌」，結合豬血糕、花生粉、Q彈皮蛋，再加上總是挑起網友戰火的超狂「香菜」，創造出既熟悉又新奇的「Hot台味」、「香菜皮蛋豬血糕比薩」6/29正式開賣，標榜狂野的創新混搭美味，只在必勝客嚐得到。

除創新口味，必勝客不敗經典款「哈辣墨西哥比薩」也在6/29強勢回歸。必勝客祭出創新、經典雙王牌，愛嘗鮮的老饕們別錯過「香菜皮蛋豬血糕比薩」，無辣不歡的粉絲們更要手刀搶購「哈辣墨西哥比薩」，回味經典香辣滋味。

「香菜皮蛋豬血糕比薩」超狂創意讓網友筆戰不休？必勝客拍胸脯保證「混搭但很搭」「Hot台味」系列總是能巧妙運用各種台式好料，端出新奇又美味的比薩，這次必勝客的創意再度讓網民跌破眼鏡，「香菜皮蛋豬血糕比薩」還沒上市，就已經在各大討論區、社群掀起熱烈討論，「愛香菜派」、「反香菜派」網友激辯，更網友好奇留言，覺得這三樣食材分開來味道都不錯，但重點是要怎麼樣湊在一起還能好吃？曾一手打造無數經典美味的必勝客對此自信滿滿，雖然每次推出的創新口味讓人難以想像，但其實上市前都經過縝密的比例調配、測試、反覆調整，才能創造出「混搭卻很搭」的創新味覺驚奇！這次「香菜皮蛋豬血糕比薩」上市，必勝客向「愛香菜派」、「反香菜派」的饕客都發出誠摯邀請，親自品嚐，一定能感受「香菜皮蛋豬血糕比薩」的美味與魅力！

回憶中的美味比薩，夢到都口水直流，必勝客回應眾多網友期待，讓不敗經典款「哈辣墨西哥比薩」傳奇再現，翠綠的墨西哥辣椒將繼續在舌尖上熱舞，辣口不燒心的墨西哥辣椒，逼出的不只是汗，更排解人們防疫期間的煩悶！辣度適中的墨西哥辣椒，再搭配鹹香的義大利肉腸，一口吃下，爽辣過癮！