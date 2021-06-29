女星小嫻去年在墾丁享受慢生活，她跨出舒適圈、到餐廳打工換宿，也因淺水和金剛擦出愛火，而小倆口日前則從台北回到恆春的家，愛毛孩子的她開心曬出與狗狗的自拍照，她的水嫩美肌超吸睛，不過則有網友留言：「頭髮顏色不好看，顯好老呀」，對此，小嫻也幽默回應了。

小嫻上個月陪金剛回台北動肛門廔管手術，後來遇到本土疫情肆虐，小倆口暫時在台北家抗疫，而兩人近期則返回恆春，小嫻和金剛持續宅在家防疫，同時，小嫻也在昨（28日）分享與愛犬的自拍照，她噴母愛表示，毛孩子很會跟她撒嬌、討摸，狗狗斜眼入鏡的模樣相當逗趣，不過更吸睛的是，小嫻肌膚緊緻、水嫩，保養有術的她，臉上零皺紋，完全沒讓歲月在臉上留痕跡，小嫻美肌Q嫩，超級不科學。

小嫻超近自拍，肌膚超水嫩、Q彈，高顏值相當不科學。（圖／取材自小嫻 （黃瑜嫻）臉書）

但有網友則留言：「頭髮顏色不好看，顯好老呀」，還釣出小嫻幽默回應：「叫你看狗狗，不是看我啦」，同時，也有人提醒：「這時來點幫助疫情的事，會對您們更加分」，對此，小嫻則表示：「一直有在默默的盡一點心力，加不加分不是重點，感謝你」。

小嫻親民回應網友。（圖／取材自小嫻 （黃瑜嫻）臉書）

不過小嫻分享毛孩子近況，仍吸引許多愛狗人士討論，小嫻幽默說狗狗還沒有男朋友，由於小嫻和金剛日前在台北，有人就好奇問：「小嫻妳上台北，二汪住汪飯店嗎？」小嫻也親民回應：「如果上台北工作的話，短期會住宿寵物店，長期的話會付費請朋友幫忙」。