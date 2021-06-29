高市運發局推出宅運動短片，圖為毓真老師教學影片封面。（高市運發局提供）

防疫期間，居家運動夯。高雄市政府今（29）日起推出「防疫電視台」，其中運動發展局力推「阿公阿嬤long健康」、「親子健身房」宅運動短片，在公用頻道CH3及運動發展局FB同步放送。運發局局長侯尊堯表示，民眾防疫在家依然要維持規律運動好習慣，才能增強身體免疫力，以擊退COVID-19。

一天有兩個時段，包括早上8時30分至9時的「宅運動-阿公阿嬤long健康」、下午5時至5時30分的「宅運動-親子健身房」。「宅運動」樂齡師資有師奶殺手等級的YMCA健身運動中心銀髮族肌力訓練講師張益彰，也有小鮮肉等級的高雄大學運動健康與休閒學系學生斜槓健身教練錢泓霖（錢錢老師），以及高雄科技大學巡迴運動指導團呂明秀、陳秀惠老師等輪番上陣帶阿公阿嬤做樂活椅子運動。

至於親子健身房系列，熱衷花式足球推廣的高雄市興糖國小教師「小阿諾」吳哲銘，在拍攝「一顆足球．樂趣無窮」宅運動短片時，特別找來女兒、兒子助陣，進行親子互動式的足球教學，循序漸進介紹背部停球、拋球背停、背部拋球、肩膀停球、背部滾球、腳背停球等多項動作。

吳哲銘指出，花式足球雖在台灣還是冷門運動，但他認為花足不只是運動，更結合許多教育素養，教育不僅是在課堂上，更應該運用於生活中，爸媽可趁疫情宅在家期間，利用運動小遊戲，增進親子間的互動與情感。

運發局表示，宅運動節目發行首週，為鼓勵民眾踴躍收看，追蹤、訂閱運動發展局FB與YOUTUBE頻道，只要在7月4日中午12時前，於活動貼文下留言「我是___(角色)，我期待有__（課程）」，就有機會抽中限量好禮瑜珈墊，中獎三位名單將於7月9日臉書公布。