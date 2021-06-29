疫情肆虐又出現疫苗荒，台中市議員李麗華29日為教師請命，呼籲中央流行疫情指揮中心讓教師在九月一日前打完疫苗，政府有心，家長安心，才是學童復課首要條件。

李麗華指出，全國各級學校因疫情持續預計在九月份復課，但近來國內疫情持續延燒，再加上印度變種Delta病毒進入，家長擔心未來還是有群聚風險，紛紛向李麗華陳情。

她說，聯合國兒童基金會甚至呼籲各國政府應避免因為新冠疫情讓兒童成為「失落的一代」，鼓勵各國「採取基本的安全措施，維持學校的開放」。美國總統拜登上任沒多久，就力推學生重返校園，並下令教師優先施打疫苗。

李麗華呼籲，師生聚集就是染疫的高風險，學校復課首要應該讓教職員優先施打疫苗，才不會造成防疫破口，她更強調必須在8月15日前完成施打，因為還有14天的免疫期需要等待。

她表示，為了確保學生的學習，以及讓父母安心工作，學校在疫情可控的情控下，一定要做好安全措施，政府應盡早做好規畫，早日安排教師施打疫苗，以確保復課後的校園安全。