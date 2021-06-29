日本29日表現不佳，科技族群雖上漲，但景氣相關類股大跌，因為傳染性更高的新變種病毒株Delta，又使全球經濟成長蒙上一層陰影。上午收盤時，日經指數在28,791.2點，跌256.82點或0.88%。東證指數暫收1,948.75點，跌16.92點或0.86%。

瑞士信貸私人銀行認為，美股道瓊與歐股收黑後，日股景氣相關族群正被拋售。因為日本沒有GAFA（谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜）等量股票，即使那斯達克又創新高，日股也無法沾光上漲。

因那斯達克與標普500指數，在臉書與亞馬遜等大型科技股帶動下，又創歷史新高。同時，道瓊卻受到能源與航運族群拖累。

同時，Delta新變種病毒株也引發市場憂心，日本東奧馬上要在7月復賽，疫情不知會如何變化，景氣搞不好會更糟。

目前，儘管西班牙與葡萄牙對未接種新冠疫苗英國人，祭出更多新的限制。同時，約有8成澳洲人正面臨更嚴格社交禁令，因為當地新冠疫情有加溫趨勢。在東京，有兩名飛抵參賽運動員，經篩檢後發現是陽性的。

早盤中，能源與鋼鐵領跌，至於精密儀器製造業者則表現最好。Nexon漲4.28%，是日經指數中漲幅最大的一檔，其次是NEC漲3.69%，富士通也漲1.15%。三葉機車跌5.42%，是日經跌最多的，其次是高島屋跌4.75%，橫濱橡膠也跌4.52%。