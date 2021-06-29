功率導線架廠-界霖(5285)電動車佈局傳佳音，電動車充電系統導線架正式通過國際IDM廠認證，預計今年底、明年初開始出貨美系電動車廠及各大品牌車廠，在高階車用充電系統領域跨出重要一步，隨著新產品出貨逐步放量，車用訂單已排到年底，界霖董事長蔡上元表示，第3季起業績可望展現成長力道，明年業績也會比今年好。

車用電子滲透率提升，且各大品牌車廠積極推出新款電動車，帶動電動車銷售進入起飛期，界霖完成併購日本住友金屬礦業SMM旗下導線架部門SH Materials Co(SHM)後積極佈局車用及工控領域，包括碳化矽(SiC)相關應用，經過3年多的努力，成果開始顯現，在國際各大車用IDM廠的滲透率逐步提升中。

目前界霖車用產品主要為驅動馬達及電源管理相關產品，包括：車載充電、電動車驅動馬達控制模組(MCU)、電動車窗變頻驅動馬達及車用空調系統等，經過3年多努力，不僅車用產品比重大幅拉升，在高門檻的電動車充電系統導線架亦有斬獲，近期正式通過國際IDM廠認證，預計今年底、明年初開始出貨美系電動車廠及各大品牌車廠，在高階車用充電系統領域跨出重要一步。

隨著車用新產品出貨放量，界霖預估今年底車用產品佔比將達43%到45%，公司目標是車用產品佔比達50%。

除車用產品傳佳音，在白色家電變頻相關產品部分，隨著節能家電成為主流產品，家電變頻控制模組需求強勁，目前白色家電產品佔比達20%，成為界霖業績成長另一支腳。

產品佈局開始收割，在生產部分，界霖近幾年逐步提升自動化生產能力，持續優化內部排程存貨管理增加效能，鎖定高毛利產品接單生產，希望能進一步提升獲利能力。

由於客戶訂單強勁，車用產品交期已排到年底，加上第2季起陸續調漲價格，蔡上元表示，第3季起獲利可望展現成長力道，下半年獲利將較上半年好，明年也會比今年好。