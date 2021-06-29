貝克生醫攜手國內多家新創公司，捐贈防疫物資給馬偕醫院。(業者提供／李侑珊台北傳真)

本土疫情嚴峻，為協助前線防疫物資不致匱乏，貝克生醫等多間新創企業，捐贈5800件隔離衣、400件防護衣及200捲長效抗菌膠帶等防疫物資，已送往馬偕紀念醫院及三軍總醫院，以行動表達對醫護人員的敬意與感謝。

由貝克生醫、旌德生技、STC勝勢科技發起的捐贈抗疫物資活動，一周內就成功獲得多間企業及個人響應，邀集到銳齊科技、繆思建造所 Muse Builder、台灣施華蔻、紅嬰生物科技、華產企業等新創公司共同響應。

貝克生醫執行長張維哲表示，團隊皆為臨床背景出身，深知唯有提供醫護人員安全的抗疫環境，才能守護國人健康，因此發起捐贈物資活動，盼獻上棉薄之力。

STC勝勢科技創辦人吳孟聰則說，希望能貢獻力量幫忙對抗疫情，「把善的能量傳播出去，讓善的漣漪可以持續地交疊擴散。」

繆思建造所策略長王怡甯指出，透過參加本次捐贈活動，看到國內新創團隊的高執行力與善心，深受感動，也希望此舉不只能保護醫護人員健康，還能照顧更多人的心，一起協助台灣變成更健康更善良的地方。

台灣施華蔻執行副總陳子泰提到，聯合國訂定的永續發展目標（SDG）是當今企業家社會責任準則之一，SDG第三項的「確保健康及促進各年齡層的福祉」，更是必須依賴醫護人員們的付出。該公司於有榮焉能在這個關鍵時刻，為台灣社會與醫療人員貢獻心力。