新店至八里的台64線，其中中和到板橋、三重到五股及觀音山隧道是易壅塞和肇事路段，新北市交通局與公路總局研擬，將改善包括西行終點前彎道測速照相、五股二交流道畫設2車道、三重東出口匝道禁右、西行21.6公里至23公里處拓寬車道，加上號誌智慧化等，根本改善台64問題。

根據統計，台64線去年交通事故共計695件，其中觀音山隧道自2017到2020年中，共計發生60件事故。

新北交通局長鍾鳴時表示，台64線服務功能包含貨運港區、郊區工業區及都會區，交通問題主要在平日上下午重現性壅塞、部分路段易肇事及全路段標誌系統辨識性不足。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，台64觀音山隧道西向入口為易肇事地點，肇因多為變換車道不當及掉落物，交通局將與公路總局、警察局針對觀音山隧道車道、車速、裝載管理、隧道照明及科技執法等行車安全課題協商，確認後由相關權責單位儘快完成改善方案，並加強稽查貨物裝載管理。

另針對五股二與三重出口匝道壅塞問題，五股二車道重新配置，約1公里前提早分流預告專用車道，三重出口匝道，公路總局提出三重出口匝道取消右轉、轉向衝突加快匝道車流紓解， 避免壅塞回堵。

至於中長期改善方案，建議全線指標分別以遠、中、近端不同距離設置標誌，提前指引告示用路人方向、地點，並透過AI智慧化自動偵測通報功能，加速公路事件管理處理效率。

此外，建議公總針對板橋段西向等常態性供給不足路段納入改善計畫，讓台64線成為更安全、順暢及智慧化的公路。

吳政諺表示，交通局與公路總局將錄案確認改善方案內容後落實推動執行。