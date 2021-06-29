7月3日起進入暑假，高中暑期輔導要怎麼進行？教育部表示，在三級警戒期間，高中暑期輔導採線上教學方式辦理；倘若疫情降為二級，學校可辦理實體暑期輔導，但仍應遵守指揮中心相關防疫規定，以維護師生健康。

因為疫情進入三級警戒，全國學生從5月19日起停止到校上課、改為居家線上學習，直到7月2日學期結束。7月3日起進入暑假，但三級警戒至少持續到7月12日，高中暑期輔導要怎麼進行，讓學校頭痛。

台灣青年民主協會最近公布調查指出，在三級警戒期間，多數學校的暑輔輔導以線上授課方式進行，如果降到2級警戒則改回實體授課。但也有部分學校確定全採線上授課，教材直接郵寄到家，或是提供電子版教材。

教育部表示，教育部所主管的高中，若規畫採線上教學方式辦理暑假課業輔導，仍應依「高級中等學校課業輔導實施要點」規定，事前通知學生家長及徵詢學生意願，以每周不得超過5日，暑假期間不超過120節原則辦理，並於400元至550元額度內核實支給教師鐘點費。地方政府主管學校，依各該主管機關規定。

教育部說，學校規畫辦理暑假課業輔導，其通知學生並進行意願調查，得彈性採取多元管道，如資訊平臺、電子郵件、傳真、即時通訊軟體、電話等。收費無須親自到校，得採線上或ATM轉帳繳交。對有意願參加課業輔導經濟有困難之學生，亦請學校主動協助減免其收費或以其他助學方案協助。

現在全國疫情到7月12日前都是三級警戒，之後有可能降到二級警戒。教育部指出，如果疫情降為二級，學校擬辦理實體暑期輔導，仍應遵守相關防疫規定，以維護師生健康。