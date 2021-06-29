桃園一名人夫阿文（化名）得知妻子小貞（化名），接連劈腿2名小王，還與2人分別發生10與5次性關係，憤而對2名小王求償，惟小貞劈腿時，隱埋自己是人妻，讓阿文平白被戴綠帽，台南地院審理後認為2名小王不知小貞已婚， 加上阿文提不出2人知道小貞已婚的事證，最終判決阿文敗訴。

阿文控訴，他在妻子的自白書與她的通訊對話，得知妻子分別在2019年8月到2020年4月及2020年6月到同年10月間，先後外遇2名男子，還多次發生性關係，知道自己被戴綠帽後，身心飽受痛苦，因而對2名小王各求償25萬元精神慰撫金。

但小王A出庭時辯稱，他與小貞是在玩網路遊戲認識，2019年8月開始交往，2020年4月間分手，交往期間小貞始終跟他說自己是單身，沒有結婚，不知道小貞的真實婚姻狀態如何，直到2人分手，小貞才說他20多歲就結婚，雖然丈夫說要分手，但為了不想讓孩子變單親，一直都沒離婚。

小王B則說，他跟小貞同樣在網路遊戲上認識，小貞剛交往時跟他說是單身，不過2人在一起時，沒有發生過性行為，並未侵犯阿文的配偶權。但小貞坦言，與小王A發生過10次以上性關係，與小王也嘿咻5次。

一審法官認為，小王A是與小貞分手後，才詢問對方的婚姻與家庭狀態，可見是剛交往時並不知道小貞已婚，因而採信小王A的說法。至於小王B知道小貞是人妻後，當下就表態無法接受，證實同樣遭欺騙，由於阿文無法提出2名小王知道妻子已婚還交往的證據，最後因事發不足判決阿文敗訴，2名小王不需賠償。