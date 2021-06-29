國產疫苗聯亞生技集團27日公布新冠疫苗「UB-612」二期臨床試驗期中數據，稱結果符合預期，免疫反應還可對抗Delta病毒，安全耐受性良好，推估保護力有80％至90％，然而衛福部疾管署人體研究倫理審查會委員劉宏恩指出，聯亞公開宣稱疫苗保護力有80％到90％非常不當，沒做三期是不可能有保護力數據的，質疑「聯亞，你們沒有越線嗎？」

政治大學法律科際整合研究所副教授、衛福部疾管署人體研究倫理審查會委員劉宏恩昨天（28日）在臉書PO文，問有沒有人跟他一樣，認為聯亞在記者會中公開宣稱「疫苗保護力應該有80％到90％」，在科學上以及對股市影響上非常不當？

劉宏恩表示，疫苗沒有做三期試驗，是不可能有實際臨床保護力的數據，至於聯亞生技公司內部估算的「理論上保護力」，目前在科學上根本難以確認，適合這樣子拿出來在記者會上講、並且因此影響股市投資大眾嗎？

劉宏恩指出，兩週前的高端解盲記者會，他們絕口不提「保護力」三個字，高端的說明至少在科學上守住了某個底線，「但是聯亞，你們沒有越線嗎？」

對此，聯亞生技營運長彭文君指出，新冠疫苗「UB-612」是次單位疫苗，從二期分析數據顯示，安全耐受性良好，免疫原性反應方面，抗體效價在施打第二劑後28天的血清陽轉率，成年（19至64歲）施打疫苗組達95.65％，年長者（65歲以上）施打疫苗組達88.57％；中和抗體效價為102.3，推估保護力有80％至90％，在臨床一期實驗中，以各國變異株做綜合性抗體實驗，免疫反應可抗Delta病毒。

聯亞藥行政副總經理范瀛云也表示，將加速推動印度1.1萬人受試規模的第三期臨床試驗，分析疫苗保護力。