中國大陸28日新增新冠確診病例18例，均為境外輸入，其中福建省廈門市有1例輸入病例來自台灣。

據福建省衛健委通報，福建省28日報告新增境外輸入確診病例3例，英國輸入2例、台灣輸入1例（均為廈門市報告）。

中國境外輸入現有確診病例393例，境外輸入累計確診病例6579例。截至28日24時，現有確診病例459例（其中重症病例12例），累計治癒出院病例86676例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例91771例。

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