廈門昨再增1台灣移入新冠確診 12:292021/06/29 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廈門再增1台灣移入新冠病例。(圖/中新社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸28日新增新冠確診病例18例，均為境外輸入，其中福建省廈門市有1例輸入病例來自台灣。 據福建省衛健委通報，福建省28日報告新增境外輸入確診病例3例，英國輸入2例、台灣輸入1例（均為廈門市報告）。 中國境外輸入現有確診病例393例，境外輸入累計確診病例6579例。截至28日24時，現有確診病例459例（其中重症病例12例），累計治癒出院病例86676例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例91771例。 北市精準疫調增88人篩檢 抓21人確診 民眾赴篩檢站當場落淚 蔡壁如曝疫情下百姓真實心聲 #確診病例 #累計 #28日 #境外輸入 #報告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗Delta 廣州封鎖熱區加普篩 04:102021/06/29 焦點要聞 逆時中 藍綠大咖力促入境普篩 04:102021/06/29 焦點要聞 北農稱感染源萬華茶室 挨批甩鍋 04:102021/06/29 焦點要聞 7月1日台灣人壽啟動經濟紓困關懷 04:102021/06/29 焦點要聞 基隆男確診肺部浸潤 救命神器奏效開心比讚 10:382021/06/29 生活 嘉義再增1接種後死亡案例！洗腎婦人打完AZ猝死 已通報疫苗不良案件 12:412021/06/29 生活 彰化物流業男染疫 媽媽姑姑也採陽 04:102021/06/29 地方新聞 7月1日擴大疫苗接種 嘉縣下修至72歲 04:102021/06/29 地方新聞 屏檢打假訊息 枋山芒果激增5000訂單 04:102021/06/29 焦點要聞 日女星挺屏東芒果 無懼過敏寄到日本感動台灣人 09:452021/06/29 娛樂 台灣新冠韌性排名慘跌 江啟臣：別再大內宣 09:302021/06/29 政治 兩岸熱門新聞 白鶴灘水電站今日正式投產發電 單機容量世界最大 - 兩岸 印度向中印邊境增兵 專家：迫中方談判 必要時發動攻擊 - 兩岸 中國式現代化 經濟總量占全球17％ - 焦點新聞 - 旺報 印度宣稱國產航母明年服役 陸媒狂譏5大空前絕後世界記錄 - 兩岸 張韶涵、成龍參與中共建黨百年節目 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。