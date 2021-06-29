為力抗新冠肺炎疫情，政府鼓勵在優先排序內的民眾接種疫苗，卻頻傳施打後死亡的案例。台灣高等檢察署為排除國人對於疫苗的疑慮，已函文全國各地檢署審慎處理疑似因接種疫苗死亡的案例，並提供給疾病管制署彙整，中央流行疫情指揮中心可視情況公布相關資料，不受偵查不公開的限制。

近日頻傳疑似因施打疫苗死亡事件，讓不少在排序內的民眾猶豫，造成緩打潮，但指揮中心日前公布部分已解剖的案例，證實均與疫苗無關。

高檢署表示，為排除國人對於疫苗接種的疑慮，已依《傳染病防治法》規定函文全國各地檢署，審慎處理疑似因接種疫苗死亡的案例，若指揮中心提出需求，可立刻提供就醫、檢驗、治療、解剖結果等相關資料，讓指揮中心得視情況公布。

根據《傳染病防治法》第39條第4項規定，醫事機構、醫師、法醫師及相關機關應依主管機關的要求，提供傳染病病人或疑似疫苗接種後產生不良反應個案的就醫紀錄、病歷、相關檢驗結果、治療情形及解剖鑑定報告等資料，不得拒絕、規避或妨礙。主管機關為控制流行疫情，得公布因傳染病或疫苗接種死亡資料，不受偵查不公開限制。