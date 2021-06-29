疫情影響不少勞工生計陷困，新北市與中央合作推動「安心即時上工計畫」，提供短期就業機會，18日起第1波釋出656職缺已陸續推介上工，29日環保局、勞工局及區公所等20機關再釋出第2波305個工作機會，包括協助量體溫、環境消毒、清潔及協助行政庶務等防疫工作，讓有需求民眾提出申請。

新北市就業服務處表示，18日起勞動部已全面鬆綁放寬申請資格，只要年滿15歲以上國民或獲准居留外陸籍配偶即可申請，每月最多可上工80小時，最長補助960個小時，每月薪資最高可領1萬2800元，防疫高風險工作還有每月最高2000元防疫津貼。

就服處表示，6月共計釋出2波、961職缺的安心即時上工，計畫推動迄今已成功協助3458人上工，目前也仍有1060人在工。

就服處也開發民間企業職缺，持續推動「線上徵才」，讓求職民眾在家也能找工作、拚就業，「新北人力網」7月1日結合32家廠商，釋出超過660個工作機會，也提供暑期部分工時職缺，歡迎有需求的民眾線上投遞履歷，也可洽詢鄰近各就業服務站台，或電就服專線0800-091-580。