台北市表演藝術中心工地日前有40名工人確診，現採降載方式復工，力拼8月底竣工驗收，文化局為使工程順利進行，向台北市長柯文哲爭取相關驗收人員專案接種疫苗，但遭議員質疑北市公共工程一堆，北藝卻可成為特例，顯然有失公平，但也有議員認為工程接近竣工，此舉並無問題。

台北市議會教育委員會今日審議決算，有議員關心北藝工地復工問題，由於北藝中心從5月21日到6月11日之間，總計快篩428人，經核酸檢測（PCR）檢測，屬北市新工處負責的工地有30名工人確診，捷運局則有10名工人確診，總計40人染疫。

文化局長蔡宗雄解釋，北藝工程共分為4標，電梯、外牆標已結束，劇場標則因材料還在海外仍待組裝，內裝標正在趕工，原先預計近期陸續收尾，預計在8月底報峻、驗收，年底前也會陸續完成缺失改善。

由於過去曾有工人染疫，蔡指出，工地工人數目前採分區、降載方式進行，進場者必須具有PCR陰性證明，且人數降為4分之1，同時將開放3支電梯分流。但議員簡舒培質疑，工人數驟降是否能讓工程如期結束。蔡則解釋，原先6月底就會結束，只是5月底逢疫情停工，現已準備收尾。

至於工人PCR由誰負責？蔡說這題仍須確認，但進場前各標負責單位都會核對人員健康狀況，也爭取府內同意，讓北藝工人採專案施打疫苗，現正造冊中，力拼2周內將相關協助驗收的人員全數接種完畢，且4標驗收較為複雜，加上工人不住北市，相信此舉有助後續工程順利。

但簡舒培質疑，北藝工程因鄰近驗收階段，要採專案施打疫苗，但北市其他公共工程卻沒有，「這其實還蠻妙的啦，為什麼不是一制性的作法，都是要發生疫情了才要做專案嗎？市府期待大家都要有疫情才做專案嗎？這會有公平性問題。」

議員汪志冰則對此表態贊同，畢竟北藝工程已一拖再拖，文化局也已降載、分流，沒太大問題，雖然此項專案為特例，但先前已出現40人確診，理所當然要從嚴處理，但打疫苗要2周才有效果，因此這段時間要小心、不要放鬆，不然很多人都以為打完就可以唱歌跳舞。