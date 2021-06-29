深度旅遊電商平台KKday今(29)日表示，在廣大熱情網友與部落客夥伴的強力號召下，屏東枋山愛文芒果躍升為KKday熱門商品，並於上週日銷量暴增，截至本週一、短短兩天已熱銷超過350箱，KKday也用行動力挺農民，推出屏東枋山愛文芒果本島宅配免運、訂滿四箱再折460元的優惠方案，傳遞芒果正當時，愛也當時的正能量。

KKday分享，屏東枋山愛文芒果是台灣外銷日本的頂級鮮果，近來因應芒果進入盛產期，KKday已於6月初陸續上架全台各地的芒果禮盒，而上週日透過網友們與KKday部落客夥伴的暖心呼籲，屏東枋山愛文芒果成為KKday平台上的人氣伴手禮，與最近熱銷的防疫美食包、食材箱與海內外伴手禮並駕齊驅。

屏東枋山地區因地理環境特殊，背山面海，栽種愛文芒果受海風、陽光洗禮，果肉因而纖維細緻，香氣濃郁，外型粒粒鮮紅，甜美多汁，不經人工催熟，在充足陽光照拂下自然熟成，深受台灣與日本民眾喜愛。

為了展現用愛護農、齊力抗疫的決心，針對台灣市場，KKday一連推出多支來自屏東枋山的特選芒果商品，其中主打外銷日本、產地嚴選在欉紅的組合，每盒約五台斤，可享本島宅配免運，單箱價格為新台幣528元，訂購越多省越多，入手四箱只要1652元、現省460元。

至於同樣來自屏東枋山的盧家芒果禮盒， 則主打使用牛奶有機肥栽培果樹、平均甜度達13度以上，共有五台斤、十台斤方案，包括特選級、寶島級、出口級、御用級四大組合，700元至3000元間。另同步推出職人等級、擁有蜂蜜甜味的綜合禮盒，包括屏東枋山與台南玉井愛文芒果，共有三入一盒、十八入一盒兩種方案，售價各為515、1250元，身為芒果控的你可選擇精緻品嚐或一次大快朵頤！