嘉義再增1接種後死亡案例！洗腎婦人打完AZ猝死 已通報疫苗不良案件 12:412021/06/29 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名59歲婦人17日到醫院施打AZ疫苗，28日被家人發現昏迷，到院前已無生命跡象。圖為施打疫苗示意圖與本文無關。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市再增一例打疫苗後猝死案例！一名59歲婦人17日到醫院施打AZ疫苗，28日被家人發現昏迷，到院前已無生命跡象，嘉義市衛生局已通報中央流行疫情指揮中心為疫苗接種不良反應事件。 嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，該婦人為長期洗腎患者，當天送醫搶救不治，經PCR採檢為陰性，已通報中央為疫苗接種不良反應事件，目前嘉義市民通報疫苗不良案件共5件，有3件已排除跟疫苗有關。 日贈台AZ疫苗 未列WHO緊急清單 李德維：合理懷疑「一事」 立陶宛社福機構捐款暴增 一看「全是台灣人」 #新冠肺炎 #台灣 #通報 #婦人 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑打疫苗死亡案頻傳 高檢署：指揮中心視個案可公布 12:282021/06/29 社會 高雄搶疫情商機 打疫苗買塔位享折扣 04:102021/06/29 地方新聞 牛津研究：延遲45周施打第2劑AZ 免疫反應一樣好 08:252021/06/29 國際 林瑞陽大陸打完兩劑疫苗 自曝副作用：我鑲金邊了 13:012021/06/29 娛樂 台灣抗疫排名倒數 陳宗彥：剛好碰到疫情爆發 11:052021/06/29 生活 Delta發威 南非疫情升溫死亡破6萬 11:302021/06/29 國際 【AZ之亂】不捨家人再挨刀 家屬拒通報解剖 網友：疫苗猝死一定更多 07:182021/06/29 社會 擋買疫苗 藍委嗆陳時中下台 04:102021/06/29 焦點要聞 新冠病毒另有致命威脅！難以預防的心肌炎 致死率高 07:232021/06/29 健康 藍委：台灣所打疫苗皆非原產國原廠製造 10:092021/06/29 政治 【AZ之亂】疫苗不良反應常有 法醫研究所專治高難度案件 07:182021/06/29 社會 生活熱門新聞 直播》屏東Delta群聚再擴大？陳時中最新說明 - 生活 新北向中央爭取紓困補貼 侯友宜宣布這些人可領4萬 - 生活 新北增33例確診 烏來首現個案 侯友宜曝原因 - 生活 疫苗混打可行否？重症醫：這組合抗體濃度比2劑AZ高9倍 - 生活 彰化再爆新傳播鏈 物流業男確診母親姑媽染疫 感染源不明 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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