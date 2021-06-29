嘉義市再增一例打疫苗後猝死案例！一名59歲婦人17日到醫院施打AZ疫苗，28日被家人發現昏迷，到院前已無生命跡象，嘉義市衛生局已通報中央流行疫情指揮中心為疫苗接種不良反應事件。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，該婦人為長期洗腎患者，當天送醫搶救不治，經PCR採檢為陰性，已通報中央為疫苗接種不良反應事件，目前嘉義市民通報疫苗不良案件共5件，有3件已排除跟疫苗有關。