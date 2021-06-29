微通道反應系統是化工產業極具未來發展性的設備和技術。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大同學進行「串聯式流體化床化學迴路燃燒系統實作」。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大智能化化工製程實驗室將半導體製程中的異丙醇廢液再利用，生產可應用於工業、化妝品的異丙脂。台科大化工系副教授李豪業(左)、學生黃敬瑋(右)。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台灣科技大學獲教育部補助，打造循環經濟實作場域，透過斥資千萬的業界實務化工廠環境，讓學生們在校就能透過課程，學習新興化工產業技術，也可實際動手處理半導體製程廢棄物，並讓通訊與消費性電子產品汰換的電子廢棄物能回收再利用，課程更串聯龍華科大、明志科大與明新科大等校，共享教學資源與設備。

台科大化工系系主任李振綱表示，這項計畫共開設「反應性蒸餾暨薄膜分離系統實作」、「串聯式流體化床化學迴路燃燒系統實作」、「微通道反應系統實作」、「循環經濟貴金屬回收系統實作」等4門新實作課程，課程以半導體產業鏈中產生的廢棄物，例如溶劑、電路板等，進行高值化回收再利用，也以前端製程減廢技術為主軸進行教學。

李振綱指出，課程內容都是產業新興技術，學生們有機會實際操作，成為循環經濟產業界搶手人才。他並提到，台科大也串聯龍華科大、明志科大、明新科大等校，期望有效整合並共享教學設備資源，提升並挹注夥伴學校師生的研究能量與實作力。

參與實習課的台科大化工系學生黃敬瑋說，以前沒有機會接觸化工廠的實務工作，有了小型智能化的化工實驗室，有助了解工廠實務運作，除了學習完整的製程，也參與智能化系統研發，學習寫軟體、模型預測控制，累積實戰經驗，有助於未來就業。

台科大化工系林彥儒提到，很高興學校建置微通道反應系統，之前只能在國外業界報導看到這新穎製程，以前這些都是很抽象的觀念，但現在可以看到實際的東西，能親手操作，就能知道實作和理論差在哪裡，而且這技術是業界發展的趨勢和方向，有助於了解尖端科技。

林彥儒認為，這套系統將化工廠實作縮小化進入校園，除了簡化空間還可以改善傳統化工廠的現況，讓製程更安全更穩定，是非常難得的學習機會。

台科大校長顏家鈺說，感謝教育部優化技職校院實作環境計畫，補助千萬建置循環經濟實作場域。國內大專院校尚未有學校投入建置業界新穎製程技術設備，台科大能將前導實驗設備與教學導入校園，並不容易，非常感謝廠商協助和化工系師生的投入。