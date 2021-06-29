新光鋼(2031)受惠鋼價及出貨量均成長，第二季營收及獲利可望再優於第一季，展望下半年鋼市仍穩健發展，今年營收及獲利均將挑戰新高。今股價攻回80元前波高檔區，盤中仍維持高檔震盪格局。

新光鋼5月營收達13.72億元新高，年增101%，第二季營運續看旺，可望比上季成長再創單季營運佳績。法人預估，新光鋼6月營收與5月持穩，第二季營收攀升至37、38億元以上，較上季的32.34億元增加逾1成，毛利率則可望突破2成，業績再拚新高。

此外，新光鋼及子公司總共持有世紀鋼超過8900張股票，每季會重新評價，隨著世紀鋼股價向上，預料新光鋼有望認列相關按公允價值衡量之金融資產利益逾2億元，進一步推升獲利，新光鋼第二季單季EPS上看2.5元。

新光鋼第一季合併營收32.34億元，季增20.07%、年增50.66%，並改寫歷史新高；第一季每股淨利達2元；隨著中鋼上半年鋼價逐月調升，有利第二季營運續揚。全年來看，中鋼預期高鋼價時代來臨；新光鋼可望受惠報價居高不下。法人估，新光鋼今年營收、獲利都將創高。