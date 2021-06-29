7月打不到國產新冠疫苗，多頭被潑了一頭冷水，疫苗概念族群首當其衝，高端疫苗(6547)大跌7.5%、興櫃的聯亞藥(6562)重挫2成，台康生技(6589)跌幅也超過4%。檢測群族賣壓沉重，亞諾法(4133)、寶齡富錦(1736)、ABC-KY(6598)等也都紛紛下跌，上市櫃生醫指數齊走跌，跌幅都在1.5%左右。

高端在6月15日向食藥署申請EUA，原本預期6月底、7月初就能審查，不過，昨日被指出技術性資料未補齊，須要等到補完資料最快7月底才能審查。高端則是指出，會盡全力配合補齊所有文件，力速作業。

益安生醫(6499)出售達亞(6762)持股利多，今日飆出第2根漲停板緊鎖在62.2元，達亞跌幅則是在6.5%以上。益安生醫在28日盤後巨額交易，以每股283.5元，出售達亞3600張予台聯電，交易金額10.2億元，貢獻獲利約7.8億元。此回益安出售達亞後，持股降至33.4%，對達亞將由目前合併報表改為權益法，評價利益約17億元，合計將為第二季挹注25億元利益，獲利貢獻高達3.7個股本。益安指出，短期不會再釋出達亞股權。