台中市議會國民黨團29日表示，台中市獲得疫苗數過少，不符合人口數比例，也不符合施打效率，目前已到貨的疫苗數和配發數、施打數之間，已形成相當落差，中央應加速配發疫苗給有能力快速施打的縣市，接種疫苗人數越多，才能更有效形成群體免疫，讓全國的防疫進度迅速往前推進。

此外，針對疫苗不足，且年齡18歲以下青少年及幼童均無法注射以形成防護力，呼籲應以高中、國中、國小、幼兒園

、安親班、才藝補習班等場域為核心，將會和未成年人接觸的教師、行政、保全警衛、廚房工作人員等，納入優先施打名單，也要求市府向中央流行疫情指揮中心爭取更多疫苗。

國民黨團書記長陳政顯表示，中央目前的疫苗優先施打順序，是依職業別進行造冊，但明顯缺乏策略思維，除第一線防疫人員以外，應思考如何讓學子們能在解封後，順利回到校園場域，這才是第一要務。

由於目前已到貨的疫苗均無法讓18歲以下未成年人注射，讓和他們有密切接觸的人形成防護力，才能間接保護孩子。

國民黨團建議市政府規畫以校園或安親班才藝補習班等學習場域及幼兒園托育中心為核心，將場域中會和孩子形成接觸的人都予以造冊，才不會因為職業別而產生疏漏。

黨團也舉出例如在校園門口的保全警衛、擔任幼兒園的司機駕駛、國小廚房的工作人員等，若依當前中央的方式，就會因為職業而變成校園防疫的破口。

「請市府盡速進行調查並統計造冊，並將此提案利用中央與地方的防疫會議」，黨團籲市府向中央流行疫情指揮中心提出建議，以便進行施打序調整，「保護我們的下一代，會比各行業在那邊爭誰比較重要，來得更有意義」。