黃嫌在臉書社團刊登「想買什麼奢華物，都不成問題」廣告，吸引求職者上門。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

黃嫌在臉書刊登大筆千元現鈔的照片，以金錢利誘招攬求職者。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名黃姓男子在網路刊登「想吃什麼就吃什麼」徵才廣告，還附上大筆千元現鈔照，吸引求職民眾當人頭戶後軟禁，集團成員另以「假投資虛擬貨幣」詐騙60多名被害人，得手逾600萬，人頭戶才獲釋放，市刑大警方6月23日循線逮捕黃男，黃男落網還嗆警「疫情期間不能抓人」，一度反抗落跑，結果被壓制在地，慘被收押進牢籠！

高雄市刑大隊偵五隊警方，日前分析165反詐騙平台大數據資料，發現詐欺集團以「假投資虛擬貨幣可獲利」詐術，誘騙60多名被害人受騙上當，詐騙金額逾600萬；其中1名新竹30多歲的黃姓女子信以為真投資小錢可賺大錢，損失高達225萬。

警方彙整資料後追查，發現住在苓雅區30歲的黃姓男子，先在網路社團刊登「生活開銷不用再節儉，想吃什麼就吃什麼」、「想買什麼奢華物，都不成問題」等求職廣告，並附上大量千元現鈔照片，以招待吃住及有薪酬可領為誘因，招攬不知情的求職民眾繳交存摺。

黃男為防止求職者脫逃，領走帳戶內投資虛擬貨幣的被害人匯入金錢，還將4名求職者分別軟禁在出租套房內約1至3天，直到被害人錢匯入帳戶，才將軟禁者釋放。

警方發現涉案的黃男有詐欺及傷害通緝身分，23日循線在苓雅區自強三路逮捕黃男，黃落網時還嗆警「疫情期間，不能抓人」，一度反抗要落跑，被警方壓制在地，扭送地檢署後遭收押。