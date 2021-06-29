女星Sandy吳姍儒近日在社群平台自爆小時候家裡管很嚴，幾乎不能看卡通，直到赴美留學才看了人生第一本漫畫，有網友認為父母不該限制小孩的想像力發展，對此Sandy忍不住為媽媽說話。

Sandy日前發文回憶童年，因家裡管教方式嚴格，無法隨心所欲的看卡通，「不能看《小叮噹》因為大雄會說謊技安會欺負人，只能看《柯南》因為他有分析、正義…之類的優點」自己都趁家人午休時轉台偷看港片，被殭屍嚇個半死。

除了不能看大部分的卡通，媽媽也不准她看漫畫，「所以我這輩子一本漫畫都沒看過，只有到美國留學才偷偷看了《死亡筆記本》，大概也是花了兩三天才知道一格一格要如何跳著看，也才發現原來我太過於重視文字敘述，為了儘速享受文字，反而會覺得被圖畫擋住。」她自嘲像保守呆頭鵝，永遠跟不上流行，直到踏入演藝圈，開始學習欣賞花卉、服飾、流行和獵奇等新領域。

Sandy分享自幼的經歷後，有一名網友公開留言：「不管怎樣，絕對不要限制孩子的想像力發展！什麼都能嘗試，這樣才不會給孩子有嘗試的陰影」她看到後想替媽媽說話，解釋：「忍不住還是要替我媽講一下話，我膽子本來就不大，而且她向來非常支持我成為負責任又有創意的人，也真的沒有限制到我的想像力喔。」想不到對方再回：「你應該還有更棒的才能才對。」

Sandy表示沒打算繼續回對方，因為已經在心裡評論完了，「不過對於他說『你應該還有更棒的才能才對』我有點困惑」不懂為何會有這番見解，決定在IG開放網友回應，「先說，請不要去公審他，他是公開留言而我單純想知道大家的看法」。