加強防堵COVID-19變異株，中央流行疫情指揮中心26日祭出新政策，於27日起入境的民眾，皆需入住防疫旅館或集中檢疫所，帶動近日防疫旅館需求暴增10倍，由於赴美、飛關島趨勢夯，回國旅客也將按新政策落實隔離檢疫，預估相關需求將持續增加，易遊網自6月推出防疫旅館代訂服務，彙整各縣市防疫旅館，旅客可一站輕鬆挑選外，還有一對一專屬服務，可依照旅客需求預訂隔離旅宿。

由於隔離需住滿15晚，因此旅客在選擇防疫旅館時，會更加重視房內生活設備與配套服務。根據易遊網防疫旅館銷售以及旅客需求統計，預訂防疫旅館時，旅客最注重的5大入住需求，排名第1的是以有窗房型為優先考量，長時間待在室內，有採光環境有助於解悶透氣，對隔離民眾來說是相當重要的必備條件。雖然訂購含三餐方案的旅客佔絕大多數，但在隔離期間，許多旅客仍會考量到物資補給，因此，希望選擇有轉送外送餐點或代收物品服務的飯店需求排名第2。

第3名則是與浴廁設備有關，許多旅客希望預訂配有浴缸設備的房型，在隔離的同時，也能享受飯店生活，透過泡澡緩解苦悶情緒與紓壓放鬆，讓隔離生活多了一份儀式感。不少入境旅客是商務人士或是學生身分，因此希望房內設有書桌或辦公桌椅的需求，排名第4。而講求寬敞住房空間或有小孩同住需求，傾向尋找10坪以上的大坪數房型，排名第5。除了上述需求外，更有民眾希望隔離生活能更貼近自己的生活習慣，甚至提出重訓器材、跑步機、微波爐、洗衣機搬入房內的想法，所以也有飯店業者推出房內擺放健身器材的另類防疫住房專案。

易遊網防疫旅館熱門預訂飯店包含有：曾獲米其林推薦的精品設計飯店「S Hotel」，全房型都有落地窗，每晚4500元起，若加價1500元/晚，不僅升等豪華客房並含三餐，房內還可放置一款運動器材(跑步機/划船機/飛輪三選一)，更厲害的是，還可享機場快速通關和專車接送服務；科技感十足的潮飯店「新竹英迪格」，全房型有浴缸、對外窗，並有提供外送餐點代收送房服務，每晚4800元起；以商務為定位的「台北馥華商旅南港館」，大部分房型有窗戶和配有免治馬桶外，房內也備有書桌，適合學生或商務人士，每晚只要2300元起，再贈機場至飯店防疫計程車的車資補貼，CP值頗高！ 近期如有防疫旅館訂購需求。易遊網提供一對一專屬服務，瞭解旅客個別需求，並推薦與需求相符的旅館飯店，以最貼心的服務和最實惠的價格，讓旅客隔離安心住。更多防疫旅館代訂服務，歡迎至易遊網官網查詢。