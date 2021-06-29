新型冠狀病毒具高度傳染力的Delta變異株擴散，澳洲西部城市伯斯的居民今天一起床面對的就是4天封鎖防疫狀態，而東部布里斯本也跟進，全國如今有約1000萬人受到封城影響。

伯斯（Perth）、布里斯本（Brisbane）是澳洲第3 、第4個下達防疫居家令的主要城市，先前雪梨（Sydney）和達爾文（Darwin）也採取了類似措施。

法新社報導，自疫情爆發以來，伯斯僅有3例確診病例，但地方衛生官員一直都對任何2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染採取較謹慎的防疫措施。

西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）昨天深夜召開記者會說：「我們知道COVID構成的風險，我們從世界各地的資訊得知，Delta變異株是另一個我們不能掉以輕心的新野獸。」

伯斯居民今早一起床，居家令已經開始，預計將至少維持4天。

因應疫情上飽受壓力的總理莫里森（Scott Morrison）宣布，長照機構與防疫旅館員工必須強制接種疫苗，並將提供阿斯特捷利康（AstraZeneca AZ）疫苗給已簽署損害賠償表格的60歲以下民眾。

澳洲保守派政府遭外界批評的原因有三，一是疫苗推廣龜速，二是防疫旅館系統的破口遲遲不見改善，三是拒絕公布完整接種疫苗的人數。

澳洲迄今已施打近740萬劑疫苗，據報僅不到5%的人口接種完兩劑疫苗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，就有民眾對國家防疫策略很不滿，雪梨郊區安南達（Annandale）一家古董店外張貼著告示說：「親愛的顧客，我們這一陣子將暫停營業，因為莫里森是沒用的傻瓜，疫情持續18 個月，目前僅訂購讓4%人口能接種的疫苗量。」

莫里森坦言受挫感日益加重，但把導致澳洲民眾生活停擺的原因怪罪到疫情身上。

他昨晚說：「我們必須撐住。我們沒有選擇，疫情依舊宰制了我們。」

澳洲人口約2500萬人，自疫情爆發以來，境內確診累計破3萬例，死亡病例有910例。

最新一波疫情發生在雪梨，一名載過國際航班機組人員的司機6月中旬確診後，至今150人篩檢陽性，雪梨居民如今必須遵守為期兩週的防疫居家令。

而內陸一座金礦爆發小型群聚感染後，北領地的達爾文也首度出現疫情熱點，由於當地有大批原住民人口，染疫風險高，因而進入封鎖階段。

所有封城的城市，政府都要求民眾除了執行必要工作、運動、採購生活用品或因醫療因素出門外，必須待在家中防疫。