國產疫苗是否在7月如蔡英文總統所願上路，台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，衛福部食藥署長一番話，蔡總統這個希望已確定落空，當然就是蔡英文總統的意志與態度轉變了。

游盈隆指出，衛福部食藥署長吳秀梅28日說，高端缺少相關技術性資料，需實驗室重做數據，恐要等到7月底才能審查「緊急授權使用」。換句話說，蔡英文總統5月曾兩度出面喊話，「希望7月底可以開始供應第一波國產疫苗」，這個希望已確定落空。

他說，這無疑是蔡政府疫苗政策的一個重要轉折點。蔡政府疫苗政策轉變的另兩個指標性動作是，6月18日與鴻海及台積電會談。結論是，同意政府全力協助兩大企業各爭取500萬劑BNT原廠疫苗。這是蔡政府疫苗政策轉向的第一個戲劇性演出。

他說，另一項指標性轉變是，當6月26日慈濟發公開聲明，呼籲政府比照鴻海、台積電給予一樣的授權。結果，蔡總統火速安排視訊，和證嚴上人通話，並答應慈濟的要求。

過去這10天中，一連串的轉變從618到628，令人目不暇接，都顯示蔡政府疫苗政策轉向，蔡總統的初始意志動搖、態度改變。

他說，但這一切轉變的根本原因是什麼？只是緩兵之計，一個漂亮的假動作，暫時性的消解強大民意壓力？還是，已經迷途知返回歸科學，正檢視並調整已走偏的既定疫苗政策呢？