美國總統拜登今天會見以色列總統李佛林時表示，他對以色列的承諾像「鐵般堅定」，他也很期待和以色列新任總理班奈特會面。

這是拜登就任總統後，首度與以色列最高官員會面。在這次會談中，拜登表示，在他任內，伊朗不會擁有核子武器。

拜登在白宮橢圓形辦公室會晤李佛林（ Reuven Rivlin）時告訴他說：「我對以色列的承諾是...鐵一般堅定」。他表示，雙方官員將討論包括伊朗在內等一連串議題。

拜登說：「我可以對你說的是，在我的監督下，伊朗不會擁有核武。」

這次會面的幾週前，班奈特（Naftali Bennett）才接下尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的棒子，成為以色列新任總理。美國官員正努力讓拜登和班奈特在未來幾週內會面。

李佛林與拜登會面後表示：「他（指拜登）將在接下來的幾天內邀請（以色列）總理會面，以尋求發展方向，並交換一些想法。」

拜登、李佛林這次會面，是因為美國努力要重回伊朗核協議，以色列和阿拉伯擔心協議若恢復，最終可能讓伊朗獲得核武，將使他們受到伊朗恫嚇或軍事威脅。

時任美國總統川普2018年退出伊朗核協議，如今美國試圖重回協議，但進展十分緩慢，因為伊朗堅持美國必須取消對他們實施的所有經濟制裁。

1名熟知這次會面的消息來源表示，預料拜登告訴李佛林，美國和以色列有共同的目標，那就是伊朗不許發展核武。拜登也會強調，美國支持以色列有權自我防衛。