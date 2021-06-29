新冠疫苗究竟能否混打，近日引起各界關注，胸腔重症科醫師蘇一峰今分享英國研究發現，AZ混打BNT疫苗，所產生的抗體濃度是打兩劑AZ的9倍，「結論是疫苗混打是可行的方式」。引起網友熱議，但也有網友點出2個關鍵，表示疫苗混打更嚴謹的說法應是理論上可行。

蘇一峰今（29日）在臉書分享一則英國的研究指出，英國850人混打疫苗的研究，將參與者分作四組來看，分別是「兩劑都打AZ疫苗者」、「第一劑打AZ，第二劑BNT的人」、「第一劑打BNT，第二劑打AZ者」以及「兩劑都打BNT的人」。

蘇一峰指出，上述四個組別打完疫苗後，身體產生有效抗體的平均濃度，由高至低依序為「兩劑都打BNT（14080）」、「第一劑AZ，第二劑BNT（12906）」、「第一劑BNT，第二劑AZ（7133）」，最後則是「兩劑都打AZ（1392）」。

蘇一峰表示，結論就是疫苗混打是可行的，AZ疫苗與BNT疫苗混打之後，所產生的抗體濃度是打兩劑AZ疫苗者的9倍。貼文引起網友討論，「結論是BNT比較好？」、「二次AZ好低」、「二次皆施打BNT最佳」、「感覺BNT好強」。

不過，也有網友看了之後表示，這個研究是看抗體濃度，背後的意義在於認為抗體濃度可以有一定程度的保護力，而這個概念就是免疫橋接。因此認為大家根據這則研究討論是否可以混打疫苗之前，應先問自己是否可認同免疫橋接的概念。「實在不想又看到一堆人一邊罵國產疫苗採免疫橋接，一邊吵著要混打疫苗。」

另有網友看完PO文表示，這份研究基本上有達成預設目標，但要注意2件事，首先，這份研究只收50歲以上的人參加，因此50歲以下者的結果，沒人知道。再者，他用2個間接方式取代真實世界的效果，一個是抗體濃度，另一個則是測試T細胞的反應，但能否直接認定在真實世界上具有同樣好的效果，甚至是保護力變9倍？這就沒有人知道了，因此在科學上更嚴謹的說法應叫作「理論上可行」。

針對台灣是否可以混打疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不是禁止混打疫苗，只是沒有開放混打。世界上有些名人公開混打，但也有很多人沒有混打，還是要等科學證據再清楚一點。