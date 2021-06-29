中選會近期展開討論828的4大公投是否延期，國民黨人建議可以與明年底大選合併舉行，甚至可以啟動「不在籍投票」；對此，民進黨立委陳亭妃今（29日）表示反對意見，認為會重演2018年選務亂象，不宜如此決定。

陳亭妃指出，現行《公投法》規定，就是2年1次的公民投票，如果要併到明年九合一的選舉，那可能會「於法不符」。她解釋，2018年當時就是因為公投併大選，而造成選務工作被拖延，出現沒有辦法很順利進行的狀況，所以才會進行修法。

陳亭妃認為，如果今年公投真的要延期，也不應該併到明年大選，因為還是會造成2018年狀況，現階段因為疫情，當然以防疫為優先，所以應該延的就要延。但她也說，可是延長的時間，到底什麼時候進行公投，這個要尊重中選會意見。

陳亭妃強調，「如果公投要併到大選，還是會遇到2018年的狀況，我認為還是不宜，可是要延是因為以防疫為優先」。

此外，前國民黨主席朱立倫則認為，中選會若辦公投，應啟動不在籍投票。他說，新冠疫情爆發前，全球有115個國家採行不在籍投票，鄰近台灣之日韓等國也名列其中；疫情發生後，民眾期待安全行使公民權，配套使民眾更安全、更安心。

朱立倫呼籲，未來面臨防疫常態化，無論本次4大公投如期舉行或甚至延後辦理，台灣都應立即推動「不在籍投票」。他指出，這也是在野黨長期一貫的主張，民進黨不要再杯葛了，保障國人民主權利，讓民眾充分對公投表達意見。

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